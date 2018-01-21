Наследство Державина: кому достанутся особняк и квартира артиста

Имущество народного артиста Михаила Державина после его смерти достанется близким людям. Вдове и дочери актера предстоит поделить квартиру и загородный дом.
Интервью 54-летняя Мария дает редко, она — человек непубличный, всю жизнь посвятила воспитанию сыновей. Но ради памяти знаменитого отца женщина делится сокровенным.
Мария Золотарева, дочь Михаила Державина: «На протяжении месяца постоянно, каждый день были с ним рядом в больнице. Мы и говорили очень о многом, какие-то вещи вспоминали. Все время подбадривали, что все будет хорошо. Все закончится».
Но сердце Михаила Державина не выдержало. За несколько дней до смерти актера ввели в искусственную кому. Последний год жизни дался народному артисту нелегко. 81-летний Михаил Державин редко появлялся на публике, хотя в нем всегда узнавали Пана Ведущего из «Кабачка 13 стульев», а вслед цитировали шутки из неповторимого дуэта с Александром Ширвиндтом.
После очередного выхода из больницы Михаил Державин шутил, что на ноги его поднимают фирменные блюда любимой жены Роси. Так ласково он называл певицу Роксану Бабаян, с которой прожил почти 40 лет. Друзья подтверждают, что в последние годы все держалось на ее хрупких плечах. Певица отказалась от сцены и ухаживала за больным мужем. На похоронах актера ее поддерживал Александр Ширвиндт. Он не скрывал, что с уходом из жизни Державина он, как и Роксана, потерял половину себя.
Завещания Михаил Державин не написал. Согласно закону, наследница первой очереди — его вдова Роксана Бабаян, но единственная дочь актера от второго брака тоже вправе претендовать на свою долю. С отцом она была в прекрасных отношениях.
Актер оставил после себя однокомнатную квартиру в самом центре столицы и загородный дом в Подмосковье. Прошлой осенью Роксана Бабаян проводила экскурсию по их с Державиным владениям и рассказывала, как артист каждую заработанную копейку вкладывал в стройку, чтобы превратить обычный двухэтажный щитовой домик, который он купил еще в начале 90-х, в родовое гнездо. Неужели теперь дочь Державина заявит права на родовое поместье, которое с такой любовью обустраивали ее отец и Роксана Бабаян? Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Мария Золотарева, дочь Михаила Державина: «На протяжении месяца постоянно, каждый день были с ним рядом в больнице. Мы и говорили очень о многом, какие-то вещи вспоминали. Все время подбадривали, что все будет хорошо. Все закончится».
Но сердце Михаила Державина не выдержало. За несколько дней до смерти актера ввели в искусственную кому. Последний год жизни дался народному артисту нелегко. 81-летний Михаил Державин редко появлялся на публике, хотя в нем всегда узнавали Пана Ведущего из «Кабачка 13 стульев», а вслед цитировали шутки из неповторимого дуэта с Александром Ширвиндтом.
После очередного выхода из больницы Михаил Державин шутил, что на ноги его поднимают фирменные блюда любимой жены Роси. Так ласково он называл певицу Роксану Бабаян, с которой прожил почти 40 лет. Друзья подтверждают, что в последние годы все держалось на ее хрупких плечах. Певица отказалась от сцены и ухаживала за больным мужем. На похоронах актера ее поддерживал Александр Ширвиндт. Он не скрывал, что с уходом из жизни Державина он, как и Роксана, потерял половину себя.
Завещания Михаил Державин не написал. Согласно закону, наследница первой очереди — его вдова Роксана Бабаян, но единственная дочь актера от второго брака тоже вправе претендовать на свою долю. С отцом она была в прекрасных отношениях.
Актер оставил после себя однокомнатную квартиру в самом центре столицы и загородный дом в Подмосковье. Прошлой осенью Роксана Бабаян проводила экскурсию по их с Державиным владениям и рассказывала, как артист каждую заработанную копейку вкладывал в стройку, чтобы превратить обычный двухэтажный щитовой домик, который он купил еще в начале 90-х, в родовое гнездо. Неужели теперь дочь Державина заявит права на родовое поместье, которое с такой любовью обустраивали ее отец и Роксана Бабаян? Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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