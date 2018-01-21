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    Киркоров влюбился в сексапильную актрису с бурным прошлым

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    Киркоров влюбился в сексапильную актрису с бурным прошлым

    Киркоров влюбился в сексапильную актрису с бурным прошлым

    Киркоров влюбился в сексапильную актрису с бурным прошлым

      Король российской эстрады назвал имя женщины, которая пленила его с первого взгляда. Филипп Киркоров признался, что стал преданным поклонником актрисы Катерины Шпицы. Неужели певец с готов распрощаться с холостой жизнью?

      Имя 32-летней красавицы музыкант произносит с придыханием. Шпица пленила его не только киноролями, но и точеной фигурой и загадочным взглядом с поволокой. И хотя лично Филипп Киркоров с предметом своей страсти пока не знаком, он не сомневается, что девушка согласится с ним на романтическое рандеву.

      Катерина Шпица, актриса: «Ой, как интересно! Есть у меня пристрастие к высоким мужчинам!»

      Филипп Киркоров, музыкант: «Мне правда она очень понравилась! Мне давно так не нравился никто. Я так всегда восхищался Светланой Ходченковой! Она красивая, она хорошеет из раза в раз! А вот Катя меня как-то вот покорила сразу! Я просто в нее влюбился!»

      Катерину Шпицу от такого признания короля эстрады бросает в приятную дрожь, ведь и у актрисы с Филиппом Киркоровым связаны только самые приятные воспоминания.

      Катерина Шпица: «Я прекрасно отношусь к Киркорову! Дело в том, что я под клипы Филиппа Киркорова танцевала, это для меня просто было одно из любимых занятий».

      А королю эстрады услужливо докладывают: Катерина Шпица — та еще штучка, женщина она с опытом. А Шпица не понимает, что же тут криминального? Да, она была в гражданском браке с каскадером Константином Адаевым, они давно расстались, но общего сына Германа воспитывают вместе. Но Киркорову открывают еще одну страницу биографии Шпицы. Оказывается, у актрисы вообще странная история, она даже гоу-гоу танцевала.

      Филипп Киркоров: «Гоу-гоу? Кто? Катя Шпица? Да вы что? Ну вот что-то в ее глазах есть такое, что меня зацепило!»

      Катерина Шпица не скрывает, что столицу она покоряла в ночных клубах, где в откровенных нарядах усердно трясла пятой точкой и развлекала пьяную публику. Но эротический танец гоу-гоу не имеет ничего общего со стриптизом. У будущей звезды экрана отбоя не было от непристойных предложений на одну ночь, но Шпица стойко держала оборону, к тому же ей улыбнулась удача — талантливую девушку приметили кинорежиссеры.

      Шпица и сейчас надеется только на себя и в притязания Филиппа Киркорова верит с трудом, а король российской эстрады теперь еще больше восхищается сильной женщиной Катериной Шпицей и просит передать ей, что настроен решительно. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»

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