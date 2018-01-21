Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 21 января

Умный кошелек, фотографирующий воров; многоразовая бумага и новые данные о том, что делает алкоголь с организмом — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Многоразовая бумага



Химики из Китая создали многоразовую бумагу — она покрыта особым веществом, которое вступает в цветную реакцию с солями металлов, если зарядить их в обычный струйный принтер. Есть и вариант черно-белой печати, когда в качестве чернил выступает простая вода. Потом после несложной химической обработки с бумаги можно стереть напечатанное и использовать ее вновь. Авторы разработки говорят, что все компоненты и процессы совсем недороги, так что в ближайшем будущем, возможно, человечеству будет требоваться меньше бумаги, а сам процесс ее химической стирки станет обыденным.



4. Умный кошелек



Кошелек будущего показала компания из США. Устройство имеет встроенную мини-камеру, которая активируется при краже и фотографирует вора, отправляя потом снимок владельцу через сотовую сеть — в кошельке есть беспроводной модуль. Также гаджет по разрыву связи с мобильным телефоном распознает, что потерян, и передает хозяину свои координаты. Создатели уверяют, что тщательно протестировали на прочность все электронные компоненты, которые к тому же не занимают много места: остается достаточно пространства для наличных денег и аж 18 пластиковых карт.



3. Робот с мускулами



Разработчики из Японии показали новое достижение в области роботостроения. Это андроид, у которого очень достоверно смоделирована работа всех основных человеческих мышц. Робот может выполнять некоторые спортивные упражнения, а еще он умеет потеть — для охлаждения его узлы смачиваются водой. Создатели говорят, что их работа поможет лучше понимать механику движений человека и не только продвинет вперед робототехнику, но поможет спортивным докторам.



2. Процессоры под угрозой



Некоторые старые компьютеры могут вскоре перестать работать — их убьет обновление безопасности, которое срочно выпускают ведущие мировые электронные компании. Дело в том, что в процессорах популярных марок обнаружена опасная дыра в защите, и через нее хакеры могут незаметно красть важные данные. Самое неприятное, что обновления, которыми сейчас производители решают проблему, замедляют работу процессоров на величину от 5 до 30 процентов. Это касается не только компьютеров, но и планшетов, и смартфонов. В лучшем положении находятся те, у кого самые новые устройства, в худшем — обладатели более старых гаджетов.



1. Алкоголь и ДНК



Алкоголь повышает риск заболеть раком — это было известно уже давно, но молекулярный механизм того, как именно происходит перерождение клеток под действием спирта, открыли ученые из Кембриджа. Применив новейшие методики хромосомного анализа и расшифровки ДНК, они зафиксировали влияние продуктов распада этанола на гены стволовых клеток крови. Главным повреждающим фактором оказался ацетальдегид, который образуется в организме из спирта. Ученые говорят, что влияние этого вещества на развитие некоторых видов рака может быть гораздо сильнее, чем считалось до сих пор.