Массовое ДТП в Мурманской области: четверо погибли, шестеро пострадали

Два автобуса и две легковых машины столкнулись в Кольском районе Мурманской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel столкнулся с автобусом Mercedes Benz, который двигался во встречном направлении. После этого автобус отбросило на встречку, где он столкнулся с легковой машиной Mazda. Opel же столкнулся со вторым автобусом Mercedes Benz.
Жертвами автокатастрофы, которая произошла на трассе «Кола», стали четыре человека — мужчина, женщина и двое подростков 2001 и 1999 годов рождения. Пятеро пострадавших были госпитализированы, а еще одной девочке медпомощь оказали на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Также проверку начала прокуратура Кольского района, передает «Интерфакс».
Жертвами автокатастрофы, которая произошла на трассе «Кола», стали четыре человека — мужчина, женщина и двое подростков 2001 и 1999 годов рождения. Пятеро пострадавших были госпитализированы, а еще одной девочке медпомощь оказали на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Также проверку начала прокуратура Кольского района, передает «Интерфакс».
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