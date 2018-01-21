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    Массовое ДТП в Мурманской области: четверо погибли, шестеро пострадали

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    • Фото: vk.com
    Массовое ДТП в Мурманской области: четверо погибли, шестеро пострадали

    Массовое ДТП в Мурманской области: четверо погибли, шестеро пострадали

    Массовое ДТП в Мурманской области: четверо погибли, шестеро пострадали
  • Фото: vk.com

    • Два автобуса и две легковых машины столкнулись в Кольском районе Мурманской области.

    По предварительным данным, водитель автомобиля Opel столкнулся с автобусом Mercedes Benz, который двигался во встречном направлении. После этого автобус отбросило на встречку, где он столкнулся с легковой машиной Mazda. Opel же столкнулся со вторым автобусом Mercedes Benz.

    Жертвами автокатастрофы, которая произошла на трассе «Кола», стали четыре человека — мужчина, женщина и двое подростков 2001 и 1999 годов рождения. Пятеро пострадавших были госпитализированы, а еще одной девочке медпомощь оказали на месте.

    По факту аварии возбуждено уголовное дело. Также проверку начала прокуратура Кольского района, передает «Интерфакс».

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