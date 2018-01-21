Соляная плитка для жарки и зубная щетка с таймером: испытание чудо-товаров

Специалисты протестировали зубную щетку с таймером, которая помогает приучить детей к чистке, необыкновенно эффективную гладильную систему с парогенератором и соляную плитку для жарки, дающую очень вкусный результат.
Производители щетки за 150 рублей уверяют, что она приучит ребенка чистить зубы, причем сразу отрегулирует правильное время. При нажатии на кнопку запускается таймер, в течение 60 секунд мигает огонек. Пока он не погаснет, надо чистить. Одну минуту — нижние зубы, потом еще минуту — верхние. Стоматологи считают, что следить за зубами надо с того самого момента, как они только появились. Поможет ли гаджет наладить дисциплину?
Мигающую щетку протестируют дети. Сначала они пришли в восторг, но быстро охладели и к концу третьей недели теста пользовались гаджетом только после напоминания. К тому же у одной из щеток таймер постепенно стал выключаться раньше времени. 90 дней использования — это 360 нажатий, если чистить утром и вечером. Оказалось, что уже после 140 включений огонек тускнеет, а таймер выдерживает не минуту, а всего 10 секунд. То есть реально хватит батареек всего примерно на месяц, после чего время чистки будет сокращаться, поэтому придется изобретать новые способы, чтобы уговорить ребенка продолжать чистить зубы.
Во многих ресторанах с недавних пор жарят и подают блюда на плитке из розовой соли. Ее можно купить и домой за 1000 рублей. В рекламе говорится, что это не только красиво, но и полезно. Не требуется никакого масла, а еще еду не надо солить, она сама возьмет нужное (небольшое) количество из плитки. Использовать ее можно от 4 до 100 раз, в зависимости от продуктов и степени нагрева. Ставить разрешается в духовку, на плиту (кроме индукционных), даже на мангал.
Для начала плитку надо хорошо разогреть, и занимает это целый час. Самое главное — не торопиться и не делать максимально жарко, потому что в ином случае она просто лопнет. Проверив температуру нагрева несколькими каплями воды, можно начинать жарить.
Производители предусмотрели специальную выемку, куда стекают жир и сок. Это удобно, но вдруг плитка во время готовки отдает мясу не только соль, но и какие-то вредные примеси, ведь это просто кусок неочищенной породы. Геологи из лаборатории экспериментальной геохимии МГУ развеяли опасения. Плитка — это блок очень чистой соли.
Продавцы заявляют, что в мясе, приготовленном на плитке, будет меньше соли, чем при обычной жарке. Оказалось, что рекламные обещания в части пользы — это правда. При жарке на плитке соль концентрируется по краям куска, все равно попадает на язык и даже при реально меньшем количестве воспринимается так, как будто ее много. А вот мытье после готовки превращается в проблему.
Плитка остывает почти час. Под воду ее класть нельзя — либо треснет, либо растает. Моющие средства тоже противопоказаны. Надо только терпеливо стирать нагар влажной губкой или тряпкой. Впрочем, запаха в итоге у плитки почти не осталось. У таких соляных плиток есть свои поклонники, которые готовы мириться с недостатками. Говорят, готовка из рутины превращается в приключение.
Гладить много вещей из разных тканей — это морока. Приходится постоянно менять режимы, а если перейти на отпариватель, то не сделать, например, стрелки на брюках. Решить все проблемы обещает итальянская гладильная система с парогенератором за 48 тысяч рублей. Доска здесь не простая, а с подогревом и поддувом, внутри спрятаны два вентилятора. Чехол надувается, утюг не прижимает ткань слишком плотно, в итоге на бархате и велюре не остается неприятного блеска.
Функция всасывание пара нужна, если предстоит гладить деликатные ткани (одежда не будет выскальзывать) и делать те самые стрелки. А если парогенератор и утюг отсоединить от доски, то можно отпарить даже висящие шторы.
Оказалось, что система явно удобнее простого утюга, но насколько она лучше обычного отпаривателя? Выяснилось, что аппарат способен разгладить заломы в 4 раза сложенного пододеяльника. Отпаривателю такое не под силу. С капризным льном система тоже справилась лучше, а вот мужской костюм, платье с пайетками, блузку из искусственного шелка оба прибора отгладили одинаково хорошо.
По мнению экспертов, по качеству глажки и разглаживанию всех труднодоступных мест это
незаменимый аппарат. Конечно, для больших объемов глажки лучше взять профессиональную валковую гладильную систему, а для домашнего использования подойдет и эта. Подробнее о тестах чудо-товаров смотрите в программе «Чудо техники».
Мигающую щетку протестируют дети. Сначала они пришли в восторг, но быстро охладели и к концу третьей недели теста пользовались гаджетом только после напоминания. К тому же у одной из щеток таймер постепенно стал выключаться раньше времени. 90 дней использования — это 360 нажатий, если чистить утром и вечером. Оказалось, что уже после 140 включений огонек тускнеет, а таймер выдерживает не минуту, а всего 10 секунд. То есть реально хватит батареек всего примерно на месяц, после чего время чистки будет сокращаться, поэтому придется изобретать новые способы, чтобы уговорить ребенка продолжать чистить зубы.
Во многих ресторанах с недавних пор жарят и подают блюда на плитке из розовой соли. Ее можно купить и домой за 1000 рублей. В рекламе говорится, что это не только красиво, но и полезно. Не требуется никакого масла, а еще еду не надо солить, она сама возьмет нужное (небольшое) количество из плитки. Использовать ее можно от 4 до 100 раз, в зависимости от продуктов и степени нагрева. Ставить разрешается в духовку, на плиту (кроме индукционных), даже на мангал.
Для начала плитку надо хорошо разогреть, и занимает это целый час. Самое главное — не торопиться и не делать максимально жарко, потому что в ином случае она просто лопнет. Проверив температуру нагрева несколькими каплями воды, можно начинать жарить.
Производители предусмотрели специальную выемку, куда стекают жир и сок. Это удобно, но вдруг плитка во время готовки отдает мясу не только соль, но и какие-то вредные примеси, ведь это просто кусок неочищенной породы. Геологи из лаборатории экспериментальной геохимии МГУ развеяли опасения. Плитка — это блок очень чистой соли.
Продавцы заявляют, что в мясе, приготовленном на плитке, будет меньше соли, чем при обычной жарке. Оказалось, что рекламные обещания в части пользы — это правда. При жарке на плитке соль концентрируется по краям куска, все равно попадает на язык и даже при реально меньшем количестве воспринимается так, как будто ее много. А вот мытье после готовки превращается в проблему.
Плитка остывает почти час. Под воду ее класть нельзя — либо треснет, либо растает. Моющие средства тоже противопоказаны. Надо только терпеливо стирать нагар влажной губкой или тряпкой. Впрочем, запаха в итоге у плитки почти не осталось. У таких соляных плиток есть свои поклонники, которые готовы мириться с недостатками. Говорят, готовка из рутины превращается в приключение.
Гладить много вещей из разных тканей — это морока. Приходится постоянно менять режимы, а если перейти на отпариватель, то не сделать, например, стрелки на брюках. Решить все проблемы обещает итальянская гладильная система с парогенератором за 48 тысяч рублей. Доска здесь не простая, а с подогревом и поддувом, внутри спрятаны два вентилятора. Чехол надувается, утюг не прижимает ткань слишком плотно, в итоге на бархате и велюре не остается неприятного блеска.
Функция всасывание пара нужна, если предстоит гладить деликатные ткани (одежда не будет выскальзывать) и делать те самые стрелки. А если парогенератор и утюг отсоединить от доски, то можно отпарить даже висящие шторы.
Оказалось, что система явно удобнее простого утюга, но насколько она лучше обычного отпаривателя? Выяснилось, что аппарат способен разгладить заломы в 4 раза сложенного пододеяльника. Отпаривателю такое не под силу. С капризным льном система тоже справилась лучше, а вот мужской костюм, платье с пайетками, блузку из искусственного шелка оба прибора отгладили одинаково хорошо.
По мнению экспертов, по качеству глажки и разглаживанию всех труднодоступных мест это
незаменимый аппарат. Конечно, для больших объемов глажки лучше взять профессиональную валковую гладильную систему, а для домашнего использования подойдет и эта. Подробнее о тестах чудо-товаров смотрите в программе «Чудо техники».
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