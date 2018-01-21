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    В США разбился военный вертолет, двое погибших

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    В США разбился военный вертолет, двое погибших

    В США разбился военный вертолет, двое погибших

    Американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в штате Калифорния во время тренировочного полета. Погибли два человека.

    Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя сухопутных войск США Джейсона С. Брауна, вертолет взлетел из Национального тренировочного центра в Форт-Ирвине. Во время крушения вертолет «отрабатывал боевую готовность». Погибшие — первый и второй пилоты.

    Джейсон С. Браун, представитель сухопутных войск США: «Причина сейчас выясняется, продолжается процесс оповещения ближайших родственников погибших, поэтому мы не можем предоставить других подробностей в настоящее время».

    Отмечается, что крушение AH-64 Apache стало первым с начала 2018 года инцидентом в ВВС США с погибшими.

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