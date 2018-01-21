Российский космонавт полетал по МКС на пылесосе

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.

Запись полета на пылесосе Шкаплеров разместил на своей странице в Twitter.: «Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет. Пора провести летные испытания пылесоса».Пользователи Сети оценили ролик позитивно.: «Какой веселый космонавт. Судя по вашим фото и видео, вам там как будто легко и весело, хотя уверена, что очень трудно порой. Вы молодец и ваши товарищи тоже! Привет из Москвы».