Мэрия Темрюка посчитала ветеранов ВОВ недостойными установки памятника

Новый штурм чиновничьих укреплений готовит сегодня житель Кубани. Он хотел установить на окраине города стелу в память о десятках своих земляков, которые в годы Великой Отечественной сражались с фашистами, однако мэрия категорически запретила ставить обелиск.

Бюрократы посчитали ветеранов недостойными того, чтобы их имена увековечили.



Александр Кирилов, житель поселка Октябрьский: «В 2015 году я подал заявку на топографическую комиссию, чтобы сохранить память ветеранов ВОВ, которые проживали в совхозе».



Окраина крупного кубанского города Темрюка, поселок Октябрьский с населением всего 1000 человек. Вот уже третий год местные жители пытаются установить в своем населенном пункте мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной. Александр — руководитель инициативной группы. Он говорит, что станичники готовы сами скинуться деньгами на покупку материалов и своими руками сделать обелиск. Предполагается небольшая площадка с двумя гранитными плитами.



Александр Кирилов: «Фамилии будут написаны. Гранит у меня уже есть. На нем будет надпись».



Позади два года работы в архивах и общения со станичниками. Александр в буквальном смысле ходил по дворам. За это время восстановил фамилии и фотографии более 70 фронтовиков из родного поселка — тех, кто уходил на фронт прямо с выпускного балла, тех, кто записывался в добровольцы целыми семьями.



Родители Любови Михайловны познакомились на фронте. Оба связисты. Их фото есть на страницах книги «Подвиг Новороссийска» вместе с Леонидом Брежневым, который тогда еще не был генсеком. Отец, дошел до Берлина. По словам женщины, конечно, хотелось бы увековечить память родных, тем более в поселке нет ни одного мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.



Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, на все запросы городские чиновники отвечают отказом, мол, только достойные имеют права на увековечение.



Из официального ответа: «Одним из оснований для принятия решений о установке мемориальной доски, бюста, памятного знака является значимость события в истории Темрюкского городского поселения, Краснодарского края или Российской Федерации».



Сейчас у Темрюка новый руководитель, исполняющий обязанности главы. Он говорит, что к нему общественники приходили только с просьбой подтвердить списки ветеранов через военкомат, про отказы он ничего не знает.



Фактически местные власти разделили городских ветеранов на значимых, чьи фамилии увековечены на уже имеющихся мемориалах, и тех, чей подвиг, по мнению чиновников, недостаточен для этого. Сейчас единственная возможность установить памятник, не нарушая закон, — поставить его в чей-то двор на землю, не принадлежащую городской администрации.



Не найдя общего языка с чиновниками, общественник из Темрюка обратился к местному духовенству. Возможно, памятник удастся установить на территории одной их православных церквей.