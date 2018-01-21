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    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Заполярье

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    • Фото: 51.mchs.gov.ru
    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Заполярье

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Заполярье

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Заполярье
  • Фото: 51.mchs.gov.ru

    • Массовое ДТП с участием микроавтобуса произошло на федеральной трассе Р21 «Кола» на участке между Мурманском и границей с Норвегией.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, в аварии погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

    Из сообщения МВД: «По предварительным данным, на трассе „Кола“ столкнулись микроавтобус и две легковушки, четыре человека погибли».

    На месте ДТП работают оперативные службы, подробности происшествия и количество пострадавших уточняются.

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