Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Заполярье

Массовое ДТП с участием микроавтобуса произошло на федеральной трассе Р21 «Кола» на участке между Мурманском и границей с Норвегией.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, в аварии погибли четыре человека, еще восемь пострадали.
Из сообщения МВД: «По предварительным данным, на трассе „Кола“ столкнулись микроавтобус и две легковушки, четыре человека погибли».
На месте ДТП работают оперативные службы, подробности происшествия и количество пострадавших уточняются.
Из сообщения МВД: «По предварительным данным, на трассе „Кола“ столкнулись микроавтобус и две легковушки, четыре человека погибли».
На месте ДТП работают оперативные службы, подробности происшествия и количество пострадавших уточняются.
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