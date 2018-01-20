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    Четыре человека погибли при пожаре в московской многоэтажке

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    Четыре человека погибли при пожаре в московской многоэтажке

    Четыре человека погибли при пожаре в московской многоэтажке

    Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы.

    По информации СУ СК по Москве, вечером 20 января в квартире одного из жилых домов на Лосёвской улице произошло возгорание. После тушения пожара в квартире были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу.

    Со слов соседей, в квартире, где произошел пожар, постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

    Ранее источник РИА Новости сообщил, что пожар произошел на втором этаже 16-этажного жилого дома. По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. С верхних этажей здания были спасены 10 человек.

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