Четыре человека погибли при пожаре в московской многоэтажке

Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в квартире на
северо-востоке Москвы.
По информации СУ СК по Москве, вечером 20 января в квартире одного из жилых домов на Лосёвской улице произошло возгорание. После тушения пожара в квартире были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу.
Со слов соседей, в квартире, где произошел пожар, постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что пожар произошел на втором этаже 16-этажного жилого дома. По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. С верхних этажей здания были спасены 10 человек.
Со слов соседей, в квартире, где произошел пожар, постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что пожар произошел на втором этаже 16-этажного жилого дома. По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. С верхних этажей здания были спасены 10 человек.
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