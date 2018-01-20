Домрачёва рассказала, почему уступила серебро КМ биатлонистке Вирер

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачёва после гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце заявила, что совершила абсолютно правильный поступок, пропустив на финише итальянку Доротею Вирер.

1478 биатлон

спорт

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачёва не стала бороться за второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, так как наехала лыжей на палку соперницы. Итальянка Доротея Вирер начала выходить первой на финишную прямую, но в результате инцидента выронила палку из рук. Домрачёва, заметив, что по ее вине итальянка потеряла палку, сбросила скорость и прекратила борьбу за второе место на последних пятидесяти метрах.



Дарья Домрачёва: «Это было бы абсолютно нечестно с моей стороны, если бы я воспользовалась ситуацией и боролась со спортсменкой без одной палки, хотя я стала причиной этого. Я даже не уверена, что смогла бы опередить ее на финише, но в любом случае я так не собиралась поступать».



Победу на этапе одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Дистанцию в 10 км она преодолела за 29 минут 45 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.