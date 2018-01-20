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    Лыжник попал под спровоцированную им лавину на Домбае

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    Лыжник попал под спровоцированную им лавину на Домбае

    Лыжник попал под спровоцированную им лавину на Домбае

    Спасатели отправились на поиски лыжника, который спровоцировал сход лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

    В 17:22 по Москве в МЧС поступило сообщение о сходе лавины на склоне горы Мусса-Ачитара. По словам очевидцев, под нее попал лыжник, который и спровоцировал сход снежных масс, катаясь вне трассы.

    В МЧС уточнили, что участок горы, где находился лыжник, запрещен для катания, передает ТАСС. На его поиски выдвинулись спасатели.

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