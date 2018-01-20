Посольство Украины в Афинах попытались забросать коктейлями Молотова

В Киеве сообщили, что украинское посольство в греческой столице попытались атаковать радикалы.
По словам главы МИД Украины, нападавшие хотели забросать здание диппредставительства коктейлями Молотова. Он связал этот инцидент с «российским влиянием». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Павел Климкин: «Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью».
Украинский министр добавил, что в результате нападения никто не пострадал. Он заверил, что Киев договорился с греческой стороной о круглосуточном взаимодействии и охране дипведомства.
Павел Климкин: «Заботимся о безопасности и приминаем меры по всем странам».
В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила в эфире «112 Украина», что группа неизвестных подожгла автомобили сотрудников посольства Украины в Афинах.
Павел Климкин: «Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью».
Украинский министр добавил, что в результате нападения никто не пострадал. Он заверил, что Киев договорился с греческой стороной о круглосуточном взаимодействии и охране дипведомства.
Павел Климкин: «Заботимся о безопасности и приминаем меры по всем странам».
В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила в эфире «112 Украина», что группа неизвестных подожгла автомобили сотрудников посольства Украины в Афинах.
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