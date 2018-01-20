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    В Лозанне стартовала встреча делегаций КНДР и Южной Кореи по Олимпиаде

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    В Лозанне стартовала встреча делегаций КНДР и Южной Кореи по Олимпиаде

    В Лозанне стартовала встреча делегаций КНДР и Южной Кореи по Олимпиаде

    В швейцарской Лозанне стартовала встреча делегаций КНДР и Южной Кореи под председательством президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

    Перед началом переговоров глава МОК выразил уверенность, что Олимпиада-2018 в Пхёнчхане поможет нормализовать диалог между руководством двух стран.

    Томас Бах: «Сегодня олимпийский дух помог собраться нам вместе. Игры в Пхёнчхане открыли двери для мирного диалога на Корейском полуострове. Наша встреча сегодня показывает, как олимпийский спорт возводит мосты и никогда не строит стен. Зимняя Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане откроет двери в светлое будущее. Нам еще предстоит пройти долгий путь, однако первый шаг сделан».

    Главная тема встречи — условия участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде. Ожидается, что по ее итогам будет приняты важнейшие решения относительно числа и имен атлетов, а также представителей делегации КНДР.

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