В Москве камера сняла мужчину, похитившего и убившего обезьяну

В столичном районе Ново-Переделкино полицейские задержали мужчину, которого подозревают в похищении обезьяны из квартиры знакомой и расправе над украденным животным.

Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в похищении обезьяны из квартиры своей знакомой».



В полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина рассказала, что один из ее гостей, находясь в нетрезвом состоянии, начал дразнить обезьяну в клетке. Разозленное животное укусило его. После этого разъяренный мужчина схватил обезьяну и, оттолкнув хозяйку, скрылся. Камера запечатлела, как он выходит из подъезда с украденным животным.



Мужчина избил обезьяну до смерти. Труп похищенного животного правоохранители нашли по месту жительства задержанного. Материальный ущерб, нанесенный хозяйке обезьяны, составил 100 тысяч рублей. Как выяснилось, подозреваемый — неоднократно судимый 34-летний москвич.



Полиция возбудила дело по статье «Грабеж», кроме того, решается вопрос о возбуждении еще одного дела — по статье «Жестокое обращение с животными». Убивший обезьяну мужчина находится под стражей.

