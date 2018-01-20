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    Китай обвинил США в нарушении суверенитета после инцидента с эсминцем

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    Китай обвинил США в нарушении суверенитета после инцидента с эсминцем

    Китай обвинил США в нарушении суверенитета после инцидента с эсминцем

    Китайские власти выразили решительный протест из-за появления американского ракетного эсминца Hopper в акватории спорных островов в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.

    По версии Минобороны КНР, вечером 17 января Hopper без разрешения вошел в акваторию острова Хуанъянь (риф Скарборо). Власти направили военные корабли для того, чтобы сделать предупреждение кораблю ВМС США о необходимости покинуть территориальные воды.

    Отмечается, что подобные действия американской стороны подрывают суверенитет и безопасность Китая, а также угрожают судоходству в регионе, сообщает РИА Новости.

    Минобороны КНР: «В настоящее время благодаря совместным усилиям стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море постоянно стабилизируется. В этих условиях очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир».

    Напомним, США не признает притязания Пекина на ряд островов в Южно-Китайском море, включая Хуанъянь (риф Скарборо).

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