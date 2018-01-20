«Секрет на миллион»: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раскрыли тайны своих отношений

Гостем студии НТВ «Секрет на миллион» стал олимпийский чемпион, образцовый муж и отец двух прекрасных дочерей Алексей Ягудин. Правда, идеальным семьянином фигурист стал совсем недавно. Он долго не решался позвать в загс Татьяну Тотьмянину. Ягудин откровенно ответил на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой.

Беседа началась с темы его спортивного соперничества с Евгением Плющенко. Алексей Ягудин честно признался, что радовался неудачам Плющенко на льду. Но сейчас его интересует только семейная жизнь. По его словам, он даже не смотрит фигурное катание по телевизору и не знает, куда девать свои медали. При этом со своим бывшим тренером Татьяной Тарасовой Ягудин до сих пор общается и говорит, что она всегда будет в его сердце. Хотя спортсмен признался, что Тарасова не раз поднимала на него руку и пристально следила за его жизнью.



Ягудина связывали романтические отношения с несколькими коллегами. В 19 лет он собирался жениться на фигуристке Елене Бережной, но эти планы не осуществились. Он даже успел купить кольцо, которое в итоге подарил другой возлюбленной — японке по имени Кёко Ина.



В результате его брак сложился с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Хотя в беседе с Лерой Кудрявцевой Ягудин признался, что при первой встрече Таня ему «не особо приглянулась».



Алексей Ягудин: «Впечатления не было никакого. И вот когда этот большой спорт остался позади как у меня, так и у Тани, мы, может быть, немного по-другому посмотрели друг на друга».



Они стали жить вместе с Петербурге. Но однажды Ягудин неожиданно собрал чемоданы и сказал: «Я пошел».



Алексей Ягудин: «В тот момент я боялся, что, собственно, у меня все хорошо. У меня не было никогда никаких претензий к Тане в нашем совместном проживании. И меня это настораживало».



После их расставания у Татьяны появился другой мужчина, и это стало одной из причин, почему Ягудин решил вновь ее завоевать. Сейчас он говорит, что не может существовать без своей жены.



После этого в студии появилась сама Татьяна Тотьмянина. Она рассказала, что в период их расставания Ягудин жил с Александрой Савельевой, солисткой группы «Фабрика».



Татьяна Тотьмянина: «Это было особенно неприятно, потому что это было в одном пространстве, то есть я за этим постоянно наблюдала».



Но когда Алексей вернулся к ней, вопроса о прощении не стояло. Ее волновало лишь, что будет дальше. В итоге у них сложилась крепкая семья.



Предложение Татьяне Алексей сделал еще до рождения первой дочери, но поженились они спустя семь лет, когда у них было уже два ребенка. Кольцо он преподнес возлюбленной своеобразно, заявив, что оно валяется на диване. Свои действия он объяснил тем, что ненавидит получать и дарить подарки.



Татьяна Тотьмянина: «Оно было даже не в коробочке, а в каком-то рваном пакете, причем дорогое кольцо. В принципе, с того момента мы себя считали мужем и женой и даже называли себя так».



Желание официально оформить отношения пришло к Ягудину внезапно во время автограф-сессии в Красноярске.



Долгие годы Ягудин выступал, превозмогая боль в ноге. Диагноз ему смогли поставить только в 2003-м. Как выяснилось, у него с рождения неправильно расположены суставы. В том же году ему наконец провели операцию — теперь Ягудин называет себя «счастливым обладателем титанового бедра».



Потом беседа перешла на сложные отношения Ягудина с отцом. Его фактически воспитала мать. По словам спортсмена, последний раз они созванивались с отцом в 2003-м году.



Алексей Ягудин: «Год спустя после победы на Олимпийских играх позвонил поздравить меня. Я говорю: „Пап, ну как-то уже год прошел“».



А Татьяна рассказала о гибели ее матери. Эту трагедию она переживала очень тяжело. На 40-й день после смерти матери фигуристка узнала, что беременна. Но осознание того, что мать не увидит внучку, лишь усугубило горе.



Ягудин и Тотьмянина также рассказали об имеющихся у них недвижимости и о том, почему хотели только дочерей. По словам Ягудина, если бы у них родился сын, это стало бы для него трагедией.



Решилась ли пара ответить на главный вопрос и раскрыть свой секрет на миллион? Смотрите — в видеоматериале.