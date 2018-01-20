Создатели шоу «Ты супер!» стали лауреатами премии Союза журналистов Москвы

В Москве объявили лауреатов премии лучших столичных журналистов за 2017 год. Награды от Совета Федерации, Мосгордумы, министерств и ведомств получили более 50 представителей средств массовой информации.
Премию Союза журналистов вручили генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну и ведущему Вадиму Такменёву — создателям проекта «Ты супер!». Телешоу, где одаренные дети, которые остались без родителей, могут заявить о себе на всю страну.
Тимур Ванштейн, генеральный продюсер НТВ: «Самое главное для этих детей — проявить себя. Мы помогаем им вершить свою судьбу. Многие из них уже поступили в специализированные вокальные училища, мы открыли благотворительный фонд „Ты супер!“ и платим этим детям стипендии. Поэтому спасибо огромное за эту премию».
В скором времени проект «Ты супер!» снова появится в эфире НТВ. В этом году зрителей ждет обновленный формат. В телешоу примут участие ребята не только из России и стран ближнего зарубежья, но и подростки из Германии и Сирии.
Тимур Ванштейн, генеральный продюсер НТВ: «Самое главное для этих детей — проявить себя. Мы помогаем им вершить свою судьбу. Многие из них уже поступили в специализированные вокальные училища, мы открыли благотворительный фонд „Ты супер!“ и платим этим детям стипендии. Поэтому спасибо огромное за эту премию».
В скором времени проект «Ты супер!» снова появится в эфире НТВ. В этом году зрителей ждет обновленный формат. В телешоу примут участие ребята не только из России и стран ближнего зарубежья, но и подростки из Германии и Сирии.
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