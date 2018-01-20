Маленькой Еве с тяжелой формой лейкоза нужны средства на пересадку костного мозга

Выполнить новогоднее желание двухлетней девочки и при этом спасти ей жизнь сегодня может каждый. Маленькая Ева из Приморья попросила у Деда Мороза возможность оказаться дома рядом с папой и братом. Но у малышки лейкоз, и чтобы её мечта исполнилась, необходима срочная пересадка костного мозга. Стоит операция неподъемных для родителей девочки денег — больше полутора миллионов рублей.

Ева Устинова приехала в Москву на лечение с Дальнего Востока. Девочке два года, и почти половину своей жизни она провела в больницах. Болезнь внезапно дала о себе знать прошлой весной. Врачам Владивостока несколько месяцев не удавалось поставить диагноз. Оказалось — рак крови.



У Евы один из самых опасных видов лейкоза. Он не поддается лечению медикаментами. Необходима пересадка костного мозга. Это единственный шанс на спасение.



Полностью совместимого донора удалось найти в Европе — из родных девочки никто не подошел. Донор готов помочь ребенку из России совершенно бесплатно, но сама процедура забора клеток и транспортировка очень дорогая. Необходим 1 миллион 600 тысяч рублей. Для семьи Евы эта сумма нереальная — мама сидит в декрете. А деньги нужны как можно быстрее — болезнь прогрессирует.



По виду активной и улыбчивой Евы и не скажешь, что ее жизнь сейчас на волоске. Она любит играть в доктора, поэтому послушно переносит все процедуры и не понимает, почему мама переживает. В Новый год к девочке приходил Дед Мороз, и Ева обо всем с ним уже договорилась — попросила вернуть ее домой.



Если операцию удастся провести в ближайшее время, это желание обязательно исполнится. Помочь девочке можно, отправив СМС с суммой пожертвования на номер 6162.