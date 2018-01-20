Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada для усиления службы такси

Куба получила от России 344 автомобиля Lada для усиления службы такси. Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus.
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Как сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Гаване Татьяна Тарасова, кубинские власти планируют использовать автомобили для улучшения службы такси.
Российская компания «АвтоВАЗ» и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.
Гендиректор Национальной таксомоторной компании кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, выносливость при длительной эксплуатации и комфортабельность.
Российская компания «АвтоВАЗ» и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.
Гендиректор Национальной таксомоторной компании кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, выносливость при длительной эксплуатации и комфортабельность.
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