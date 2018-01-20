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    Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada для усиления службы такси

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    Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada для усиления службы такси

    Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada для усиления службы такси

    Куба получила от России 344 автомобиля Lada для усиления службы такси. Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus.

    Как сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Гаване Татьяна Тарасова, кубинские власти планируют использовать автомобили для улучшения службы такси.

    Российская компания «АвтоВАЗ» и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.

    Гендиректор Национальной таксомоторной компании кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, выносливость при длительной эксплуатации и комфортабельность.

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