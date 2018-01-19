Выйти замуж за генерала <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Выйти замуж за генерала 16+
    •  

    Сбой в движении поездов произошел на синей ветке московского метро

    комментировать

    Сбой в движении поездов произошел на синей ветке московского метро

    Сбой в движении поездов произошел на синей ветке московского метро

    Интервалы движения поездов в пятницу были кратковременно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

    Как сообщила столичная подземка на своей странице в Twitter, в 22:45 были увеличены интервалы движения поездов «из-за инцидента с пассажиром». Вскоре появилась информация, что в 22:54 движение поездов было восстановлено и введено в график.

    Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что на станции метро «Электрозаводская» на рельсы упал мужчина, он не пострадал.

    Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Мужчина был извлечен с путей, в настоящее время его осматривают медики».



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru