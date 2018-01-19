Сбой в движении поездов произошел на синей ветке московского метро

Интервалы движения поездов в пятницу были кратковременно увеличены на восточном участке
Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
Как сообщила столичная подземка на своей странице в Twitter, в 22:45 были увеличены интервалы движения поездов «из-за инцидента с пассажиром». Вскоре появилась информация, что в 22:54 движение поездов было восстановлено и введено в график.
Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что на станции метро «Электрозаводская» на рельсы упал мужчина, он не пострадал.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Мужчина был извлечен с путей, в настоящее время его осматривают медики».
Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что на станции метро «Электрозаводская» на рельсы упал мужчина, он не пострадал.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Мужчина был извлечен с путей, в настоящее время его осматривают медики».
22:45 Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы на восточном участке линии из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 января 2018 г.
22:54 Арбатско-Покровская линия. Восточный участок. Движение восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 января 2018 г.
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