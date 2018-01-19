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    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области

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    • Фото: REGIK55 ОМСК / vk.com
    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области

    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области

    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области
  • Фото: REGIK55 ОМСК / vk.com

    • Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на территории Люблинского района Омской области. В результате аварии погибли пять человек.

    Как сообщили в управления МВД России по региону, ДТП произошло 19 января около 22:40 местного времени (19:40 мск). В районе 591-го километра автодороги Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2104 и Toyota Avensis.

    В результате ДТП пять человек скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. В их числе оба водителя и три пассажира.

    На месте аварии от МЧС России работают 12 человек и 3 единицы техники. По факту столкновения проводится проверка.

    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области. ДТП, Омская область, дети и подростки, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Омской области. ДТП, Омская область, дети и подростки, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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