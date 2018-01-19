Касперская объяснила, почему считает биткоин проектом американских спецслужб

За псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото скрывается проект американских спецслужб. Об этом заявила Наталья Касперская, одна из ведущих российских экспертов в области информационных технологий. Кроме того, по ее версии, цель биткоина — это скрытое финансирование разведок США, Великобритании и Канады.

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Наталья Касперская: «Я не говорила, что биткоин контролируют. Я не знаю, кто его контролирует, у нас нет данных. А по поводу того, кем он был разработан, это предположение было высказано мной, исходя из общения с экспертами, которые видели код биткоина, внимательно его изучали. Это криптовалюта, которая была создана группой профессиональных криптографов американской школы. Это на самом деле точно все, что мы можем утверждать».



Она добавила, что теоритически создателем биткоина может быть один разработчик-японец, которые сумел изучить все секретны американской криптошколы. Но Касперская склоняется к другой версии.



Наталья Касперская: «Судя по объему кода, это все-таки была группа людей, то есть это очень сложная разработка. Вот и все, что мы можем утверждать. Дальше вопрос — где сидит группа высокопрофессиональных американских криптографов, которые могут себе позволить себе заниматься такого рода разработками?»



По ее версии, биткоин был создан, чтобы получить возможность быстро пересылать деньги из одной точки в другую. Но, по ее мнению, важнее продумать, как биткоин будет использоваться в будущем.



Наталья Касперская: «Понимаете, мне кажется, что эта тема вообще довольно несущественна. Интернет был создан военными американскими для своих целей, а потом коммерциализирован и пущен в общее пользование. Мы с вами пользуется Интернетом, и нас, в общем-то, не интересует, что это была военная разработка. Мне кажется, что тут тоже не нужно в это упираться, а надо понимать, нужен ли биткоин для страны. Это гораздо более важный вопрос, чем история его происхождения».



Как считает Касперская, чтобы решить, может ли биткоин быть полезен для страны, нужно ответить на три вопроса. Первый — может ли страна контролировать эту валюту? Второй — будут ли прозрачными транзакции, которые совершаются с этой валютой? И третий — насколько курс поддается контролю, влиянию и в откуда он вообще берется?



Наталья Касперская: «На все три вопроса мы вынуждены ответить нет. По этой причине, мне кажется, что для страны использовать биткоин нельзя».