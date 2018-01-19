Собачий дембель: для псов-пенсионеров после 8 лет службы ищут новый дом

Более 30 тысяч мин и фугасов, оставленных террористами, обезвредили в Сирии российские саперы. Большинство из них помогли найти служебные собаки. Они уже стали настоящими ветеранами боевых действий. Однако после восьми лет нелегкой службы этих умных псов снимают с довольствия и отправляют на пенсию. Почти всех животных стараются пристроить, для них ищут новый дом.

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Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, служба службой, а дружба — дружбой, решил бывший солдат-срочник Максим Еневец и вернулся домой после армии не один.



Овчарка Эвредита — профессиональный искатель взрывчатки. Но теперь тонко чувствует не только запах опасности, но и настоящей дружбы. Максим служил в легендарном центре подготовки «Красная звезда». У солдата наступил дембель, у Эвредиты — пенсионный возраст. Командование разрешило забрать овчарку с собой. Домашние, немного поколебавшись, тоже.



В настоящее время в «Красной звезде» собак-пенсионеров нет. Все — в самом расцвете сил. Спрингер-спаниель Эва легко преодолела вертикальную лестницу, будто через пожарный вход, чтобы попасть в квартиру, где укрывается преступник. Или овчарка Рима, умеющая работать в темноте. В центре служат лучшие в мире военные кинологи и собаки. Недавние Международные армейские игры — тому подтверждение. Первое место — у участников из этой части.



Подробнее — в материале программы.