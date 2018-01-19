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    Госдума приняла закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

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    Госдума приняла закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

    Госдума приняла закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

    Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звездности».

    Проект закона был подготовлен министерством культуры по поручению президента Владимира Путина. Документ был внесен на рассмотрение правительства еще в декабре 2016 года.

    Сейчас в России классификация объектов туриндустрии, в том числе отелей, проводится в добровольном порядке. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

    На первом этапе классификация по звездам начнет действовать для гостиниц, в которых более 50 номеров. С 1 января 2020 года — для отелей, в которых более 15 номеров, с 2021-го — для всех гостиниц.

    Законопроект вводит запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении звезд или использование не той категории, которая указана в документе.

    Как отметил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв, главная цель проекта — повысить качество оказания услуг в отрасли, поскольку сегодня туристы не уверены в том, что за оптимальные деньги они получат качественный продукт.

    Михаил Дегтярёв: «Следующая задача, которую мы будем решать, — это вывод из тени. Сегодня больше половины рынка находится в тени. Мелкие игроки не платят налоги, не хотят оказывать качественные услуги, не получают свидетельства об аккредитации. Мы хотим, чтобы турист получал хорошую и качественную услугу за вменяемые деньги».

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