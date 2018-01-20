Российской туристической отрасли прочат роль локомотива экономического роста. Насколько оправдан данный расчет? Что делать нашим курортам, чтобы выдержать конкуренцию с Турцией и Египтом?
Когда мы сможем приобретать путевки без риска потерять и деньги, и нервы? Удастся ли отучить гостиничный бизнес необоснованно задирать цены? Сколько способна приносить в государственную казну индустрия гостеприимства? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Ростуризма Олегом Сафоновым.
О приметах роста
По экспертным прогнозным нашим данным, в прошлом году по территории страны было совершено более 56,5 млн поездок — плюс 3% по отношению к предыдущему году…
Только за зимние каникулы, например, Сочи посетили 350 тысяч человек. Именно горный кластер. И рост по сравнению с прошлым годом — плюс 25%…
В Крым (за новогодние праздники) приехали 113 тысяч человек. Рост практически на 30%: в прошлом в новогодние праздники было 87 тысяч.
О доле туризма в ВВП
В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте составляет 3,4%… Президентом нашей страны была поставлена задача достичь уровня в 10%.
О том, сколько денег оставляют россияне за границей
В прошлом году это 35 миллиардов долларов. Если мы говорим о периоде 2013 года, то это была цифра 53 миллиарда долларов, а если о 2014-м, то это 50 миллиардов долларов. Мы видим снижение.
О путешествующих в Россию
По данным Всемирной туристской организации, наша страна вошла в пятерку самых изучаемых в Интернете стран мира. За три квартала прошлого года, по данным погранслужбы ФСБ, въездной поток в нашу страну увеличился на 14%.
О завышении цен в российских отелях
С этим мы боремся. Мы обещали создать черный список таких гостиниц. Мы это обещали сделать до конца января текущего года, мы свое обещание выполним.
Об ожиданиях от ЧМ-2018
Мы предполагаем, что можем заработать впрямую от туристов, которые приедут, примерно 1,5–2 миллиарда долларов. Но дело в том, что влияние проведения чемпионата мира будет долгосрочным.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 22 января, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О приметах роста
По экспертным прогнозным нашим данным, в прошлом году по территории страны было совершено более 56,5 млн поездок — плюс 3% по отношению к предыдущему году…
Только за зимние каникулы, например, Сочи посетили 350 тысяч человек. Именно горный кластер. И рост по сравнению с прошлым годом — плюс 25%…
В Крым (за новогодние праздники) приехали 113 тысяч человек. Рост практически на 30%: в прошлом в новогодние праздники было 87 тысяч.
О доле туризма в ВВП
В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте составляет 3,4%… Президентом нашей страны была поставлена задача достичь уровня в 10%.
О том, сколько денег оставляют россияне за границей
В прошлом году это 35 миллиардов долларов. Если мы говорим о периоде 2013 года, то это была цифра 53 миллиарда долларов, а если о 2014-м, то это 50 миллиардов долларов. Мы видим снижение.
О путешествующих в Россию
По данным Всемирной туристской организации, наша страна вошла в пятерку самых изучаемых в Интернете стран мира. За три квартала прошлого года, по данным погранслужбы ФСБ, въездной поток в нашу страну увеличился на 14%.
О завышении цен в российских отелях
С этим мы боремся. Мы обещали создать черный список таких гостиниц. Мы это обещали сделать до конца января текущего года, мы свое обещание выполним.
Об ожиданиях от ЧМ-2018
Мы предполагаем, что можем заработать впрямую от туристов, которые приедут, примерно 1,5–2 миллиарда долларов. Но дело в том, что влияние проведения чемпионата мира будет долгосрочным.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 22 января, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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