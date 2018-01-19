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    «Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения. Киев, Кличко Виталий, Крещение, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения

    «Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения

    1 комментарий
    • Фото: Кличко - мер / facebook.com
    «Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения

    «Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения

    «Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения
    • Фото: Кличко - мер / facebook.com

      • Мэр Киева Виталий Кличко окунулся в Днепр на Крещение. Градоначальнику составили компанию его заместители, главы районов и депутаты.

      Кличко заявил, что совместное погружение было его инициативой, с помощью которого он решил «сплотить и закалить» команду.

      Кроме того, Кличко пошутил, что в следующем году на Крещение собирается наказывать нерадивых чиновников, заставляя их сидеть в проруби дольше остальных.

      Виталий Кличко, мэр Киева: «Я сказал: кто будет плохо работать, тому на следующий год не дам выйти, будет сидеть, пока не станет синим. Не вынырнет».

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