«Не вынырнут»: Кличко пообещал держать киевских чиновников в проруби до посинения

Мэр Киева Виталий Кличко окунулся в Днепр на Крещение. Градоначальнику составили компанию его заместители, главы районов и депутаты.

Кличко заявил, что совместное погружение было его инициативой, с помощью которого он решил «сплотить и закалить» команду.



Кроме того, Кличко пошутил, что в следующем году на Крещение собирается наказывать нерадивых чиновников, заставляя их сидеть в проруби дольше остальных.



Виталий Кличко, мэр Киева: «Я сказал: кто будет плохо работать, тому на следующий год не дам выйти, будет сидеть, пока не станет синим. Не вынырнет».