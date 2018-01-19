Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете

Мусу Мусаева заподозрили в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету Дагестана в размере 80 млн рублей. В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе мэрии заявили, что после обысков, проведенных на рабочем месте Мусаева, задерживать его не стали. Мэр продолжает работать, передает РИА Новости.
Пресс-служба мэрии Махачкалы: «Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать».
Мэра Махачкалы заподозрили в причинении ущерба бюджету республики на 80 миллионов рублей. Как сообщили в Следственном комитете, на Мусу Мусаева завели уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблениях при выделении участка городской земли коммерческой фирме — бизнесменам участок достался значительно ниже рыночной стоимости. Дома и в кабинете Мусаева прошли обыски.
Прежний мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок, его признали виновным в организации убийства следователя и подготовке теракта.
Пресс-служба мэрии Махачкалы: «Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать».
Мэра Махачкалы заподозрили в причинении ущерба бюджету республики на 80 миллионов рублей. Как сообщили в Следственном комитете, на Мусу Мусаева завели уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблениях при выделении участка городской земли коммерческой фирме — бизнесменам участок достался значительно ниже рыночной стоимости. Дома и в кабинете Мусаева прошли обыски.
Прежний мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок, его признали виновным в организации убийства следователя и подготовке теракта.
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