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    Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете. Дагестан, Махачкала, обыски, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете

    Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете

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    • Фото: Расулов Сергей / ТАСС
    Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете

    Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете

    Мэра Махачкалы не стали задерживать после обысков в рабочем кабинете
    • Фото: Расулов Сергей / ТАСС

      • Мусу Мусаева заподозрили в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету Дагестана в размере 80 млн рублей. В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело.

      В пресс-службе мэрии заявили, что после обысков, проведенных на рабочем месте Мусаева, задерживать его не стали. Мэр продолжает работать, передает РИА Новости.

      Пресс-служба мэрии Махачкалы: «Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать».

      смотретьПротив мэра Махачкалы возбуждено дело о превышении полномочий
      Против мэра Махачкалы возбуждено дело о превышении полномочий
      Мэра Махачкалы заподозрили в причинении ущерба бюджету республики на 80 миллионов рублей. Как сообщили в Следственном комитете, на Мусу Мусаева завели уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблениях при выделении участка городской земли коммерческой фирме — бизнесменам участок достался значительно ниже рыночной стоимости. Дома и в кабинете Мусаева прошли обыски.

      Прежний мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок, его признали виновным в организации убийства следователя и подготовке теракта.

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