Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео

Экстремальная посадка самолета в условиях сильнейшего шторма в аэропорту Схипхол (Амстердам) попала на видео.
Уточняется, что во время приземления отдельные порывы ветра достигали 32 метров в секунду (115,2 км/ч). Неблагоприятные погодные условия едва не стали причиной серьезного авиапроисшествия.
Пилоту удалось сохранить управление лайнером, используя так называемую технику краба, отмечает Daily Mail.
На борту лайнера находились не менее 70 пассажиров. О пострадавших сведений нет.
Ранее сообщалось, что в Европе как минимум 10 человек стали жертвами урагана «Фредерике», который обрушился сразу на несколько стран: Нидерланды, Бельгию и Германию. Ветер, порывы которого достигали 33 метров в секунду, сбивал с ног прохожих, поднимал в воздух машины и велосипеды. Чтобы удержаться на ногах, людям приходилось хвататься за столбы и перила.
Пилоту удалось сохранить управление лайнером, используя так называемую технику краба, отмечает Daily Mail.
На борту лайнера находились не менее 70 пассажиров. О пострадавших сведений нет.
Ранее сообщалось, что в Европе как минимум 10 человек стали жертвами урагана «Фредерике», который обрушился сразу на несколько стран: Нидерланды, Бельгию и Германию. Ветер, порывы которого достигали 33 метров в секунду, сбивал с ног прохожих, поднимал в воздух машины и велосипеды. Чтобы удержаться на ногах, людям приходилось хвататься за столбы и перила.
Комментарии