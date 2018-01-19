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    Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео. Нидерланды, авиационные катастрофы и происшествия, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео

    Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео

    15 комментариев
    • Кадр из видео: HvdH-Plane-Spotter / youtube.com
    Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео

    Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео

    Опасную посадку самолета в сильнейший шторм в Амстердаме сняли на видео
    • Кадр из видео: HvdH-Plane-Spotter / youtube.com

      • Экстремальная посадка самолета в условиях сильнейшего шторма в аэропорту Схипхол (Амстердам) попала на видео.

      Уточняется, что во время приземления отдельные порывы ветра достигали 32 метров в секунду (115,2 км/ч). Неблагоприятные погодные условия едва не стали причиной серьезного авиапроисшествия.

      Пилоту удалось сохранить управление лайнером, используя так называемую технику краба, отмечает Daily Mail.

      На борту лайнера находились не менее 70 пассажиров. О пострадавших сведений нет.

      Ранее сообщалось, что в Европе как минимум 10 человек стали жертвами урагана «Фредерике», который обрушился сразу на несколько стран: Нидерланды, Бельгию и Германию. Ветер, порывы которого достигали 33 метров в секунду, сбивал с ног прохожих, поднимал в воздух машины и велосипеды. Чтобы удержаться на ногах, людям приходилось хвататься за столбы и перила.

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