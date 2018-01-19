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    Российский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей. кражи и ограбления, криптовалюты, Таиланд, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей

    Российский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей

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    Российский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей

    Российский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей

    Российский блогер CryptoBoss заявил о хищении у него биткоинов на 6 млн рублей

      Российский блогер Максим Лоцока, в Интернете известный как CryptoBoss, заявил, что у него похитили биткоины на сумму примерно 6 миллионов рублей. По его словам, неизвестные ворвались к нему в апартаменты в Таиланде, связали возлюбленную и стали требовать пароль от электронного кошелька.

      Следов взлома в квартире не обнаружено, телесных повреждений не зафиксировано. Из зацепок пока лишь описание злоумышленников.

      Они заставили Лоцоку сообщить им пароль от аккаунта и от его же имени сделали перевод на неизвестный счет. Пока шла транзакция, говорит CryptoBoss, он и его дама сердца Анна Никурина сидели в квартире с мешками на головах. В итоге блогер лишился биткоинов на сумму примерно 6 миллионов рублей, остался также без мобильного телефона и ноутбука. Причем налетчики говорили по-русски.

      Тайские правоохранители предложили искать подозреваемых среди близких знакомых или среди подписчиков в социальных сетях. Ведь сам Лоцока не раз заявлял о своих богатствах, чем мог спровоцировать злоумышленников.

      Как говорят эксперты, найти пропавшие биткоины теперь будет практически невозможно. Ведь один из главных принципов криптовалют — анонимность.

      Пока идет разбирательство, Максим Лоцока решил провести собственное расследование. Начал с изучения своих подписчиков в социальных сетях.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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