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    Доктор-зэк: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице. Свердловская область, больницы, медицина, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДоктор-зэк: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице

    Доктор-зэк: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице

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    <nobr>Доктор-зэк</nobr>: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице

    Доктор-зэк: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице

    <nobr>Доктор-зэк</nobr>: самозванец в белом халате принимал пациентов в уральской больнице

      В Свердловской области вычислили лжеврача, который вел прием в одной из больниц. Человек в белом халате, который к медицине не имел никакого отношения, представлялся то терапевтом, то хирургом, а иногда и гинекологом.

      Сотрудники больницы, пересматривая записи камер видеонаблюдения, признаются, что и не подозревали, что этот человек — не тот, за кого себя выдает, и к медицине не имеет совершенно никакого отношения. Оказалось, белый халат — отличная маскировка. А в том, что чужого среди своих заметили не сразу, ничего удивительного: больница большая.

      Однако один из фельдшеров узнал в подозрительном докторе своего знакомого и вспомнил, что тот не так давно вернулся из колонии. Оказавшись в окружении возмущенных медиков, «чужой» поначалу оправдывался, что всего лишь хотел устроиться в больницу сантехником. Потом показал документы и сдался. Сотрудники больницы вызвали полицейских.

      Судим мужчина был за кражи. Скорее всего, как полагают полицейские, освободившись из тюрьмы, решил вновь взяться за старое и в больнице проводил своего рода разведку.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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