Семейная пара из Челябинска требует наказать виновных в гибели сына на ледяной горке

Следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника на ледяной горке в Челябинске. Несколько дней медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. Теперь родители намерены привлечь к ответственности виновных.

Ледяную горку, катаясь с которой погиб 11-летний ребенок, спешно снесли. Уже другие рабочие возвели новый зимний комплекс. Потерявшие сына Ирина и Вячеслав Гафаровы, глядя на все это, не в силах держать себя в руках. Ирина рыдает и сквозь слезы уверяет, что кто-то заметает следы. Ведь необходимые экспертизы еще не проведены и теперь сделать их, по мнению женщины, уже невозможно.



Пятиклассник Никита жил совсем рядом с этим местом. Потому родители не переживали, когда отпускали его покататься с друзьями. Одна из горок вроде как была недостроена. Но ребенок выбрал именно ее — никаких ограждений или предупреждений не было. В какой-то момент ледяная конструкция рухнула, мальчика придавило глыбой. Его отвезли в больницу, но травмы были настолько серьезными, что не помогла даже серия сложнейших операций.



В СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но родители настаивают, что трагедия произошла из-за халатности, в том числе со стороны чиновников.



Подробности — в видеоматериале.

