Назло соседу: ссора двоих калининградцев из-за срубленных елей обернулась уголовным делом

С чувством глубокого удовлетворения могут отправиться в тюрьму два пенсионера из Калининградской области. Один из них решил, что свет в его комнату загораживают соседские елки, и спилил их. Разозленный хозяин деревьев в отместку тоже взялся за пилу.

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растения

Как поссорился Александр Николаевич с Вартеном Бабакеновичем — громкий конфликт, достойный пера Гоголя. Разгорелся он в небольшом поселке под Калининградом. Ссора началась с того, что один из жильцов двухэтажного дома решил спилить растущие под его окном две ели. По словам Александра, они с женой посадили их 15 лет назад, деревья сильно разрослись и стали закрывать солнечный свет.



Этот поступок сильно не понравился жильцу со второго этажа. Вартен Бабакенович уверен: елки сажал именно он. Вооружившись бензопилой, разгневанный односельчанин назло соседу спилил еще три дерева, посаженные обидчиком.



Вартен Михаелян: «Отомстил! Он мою пилил, а его спилил! В расчете! Какой разговор может быть — как ты мою спилил, я твою спилил! Он начал, а я закончил!»



Забыв о том, что когда-то крепко дружили, пенсионеры вспомнили друг другу все старые обиды. А вскоре дошло до уголовного дела. Поссорившиеся соседи заявили друг на друга в полицию, но там решили, что оба мужчины нарушили закон и могут сесть в тюрьму.



Как объяснили в полиции, основанием для возбуждения уголовных дел в отношении обоих горячих мужчин стал факт незаконной рубки лесных насаждений. И хотя ущерб от их действий составил менее 50 тысяч рублей, санкция статьи предполагает наказание от 500 тысяч до лишения свободы до двух лет по усмотрению суда.



Чем закончится бытовой конфликт, теперь будут решать правоохранительные органы.