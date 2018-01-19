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    В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото. Киров, кран. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кирове кран рухнул на жилой дом: фото

    В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото

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    • Фото: gorodkirov.ru
    В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото

    В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото

    В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото
    • Фото: gorodkirov.ru

      • Стрела крана упала на двухэтажный жилой дом в Кирове. По предварительным данным, есть погибший и пострадавший.

      О падении крана в Кирове сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, рухнувшая стрела повредила две квартиры в жилом доме.

      Источник: «В результате падения стрелы крана на жилой дом, по предварительным данным, погиб крановщик. Еще один человек, возможно, пострадал».

      На место ЧП прибыли экстренные службы города.

      В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото. Киров, кран. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      В Кирове кран рухнул на жилой дом: фото. Киров, кран. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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