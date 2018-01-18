МЧС предупреждает о сильном ветре, метели и гололеде в столичном регионе

МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки.
По данным метеорологов, Москва и Московская область ощутят на себе влияние фронтальной зоны. В ближайшие часы и в ночь на пятницу ожидаются снег, метель, гололед и сильный ветер с порывами до 17 м/с, передает ТАСС.
По данным МЧС, сильный ветер сохранится в столичном регионе до конца пятницы. В ведомстве также добавили, что ожидаются ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах, затруднение движения транспорта. Прогнозируется увеличение пробок и ДТП.
В МЧС также не исключают, что возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Спасатели советуют москвичам и гостям столицы соблюдать осторожность на дорогах, не совершать резких маневров и не парковать автомобили под конструкциями, которые могут упасть.
По данным МЧС, сильный ветер сохранится в столичном регионе до конца пятницы. В ведомстве также добавили, что ожидаются ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах, затруднение движения транспорта. Прогнозируется увеличение пробок и ДТП.
В МЧС также не исключают, что возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Спасатели советуют москвичам и гостям столицы соблюдать осторожность на дорогах, не совершать резких маневров и не парковать автомобили под конструкциями, которые могут упасть.
Комментарии