Три человека погибли во время урагана в Нидерландах

В Нидерландах минимум три человека скончались во время мощного урагана.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию, на одного из погибших, мужчину 62 лет, упала ветка. Инцидент произошел в нидерландской провинции Оверэйссел. Еще один мужчина того же возраста погиб в городе Энсхеде после того, как на его машину упало дерево. В городе Вурен 66-летний мужчина погиб после падения с высоты нескольких метров.



На территории Нидерландов сегодня бушует ураганный ветер, в стране объявлен наивысший, «красный» уровень опасности. Так, международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает в скором времени постепенно начать вводить рейсы в расписание.



Водителей предостерегают от путешествий на автомобиле без крайней необходимости, в соцсетях распространяются фотографии грузовиков, перевернувшихся на трассах из-за штормового ветра. Наблюдаются перебои в движении поездов, в Гааге закрыт железнодорожный вокал из-за возможности обрушения покрывающей его стеклянной крыши.