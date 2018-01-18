Рада одобрила допуск военных стран НАТО на Украину для совместных учений

Верховная рада одобрила законопроект о допуске вооруженных сил стран НАТО на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
Допуск иностранных вооруженных подразделений для маневров одобрили 235 депутатов Рады при необходимых 226 голосах. Перед голосованием парламентарии высказались за рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, передает «Интерфакс».
Данный законопроект был внесен на рассмотрение президентом Петром Порошенко 21 декабря минувшего года.
Планируется, что в июне-ноябре на Украине пройдут учения Rapid Trident — 2018, в которых примут участие до 2000 военных из США и НАТО и будут задействованы до 20 самолетов и вертолетов. На Sea Breeze — 2018 в июне-октябре прибудут до 2200 военных и до 20 кораблей, до пяти подлодок, до 20 самолетов и вертолетов.
Кроме того, запланированы учения «Чистое небо — 2018» с участием американских военных, а для участия в маневрах «Светлая лавина — 2018» на Украину прибудут военные из Венгрии, Румынии и Словакии. А в апреле-ноябре пройдут учения Riverian — 2018 с десятками военных из Румынии с оружием и техникой.
На проведение многонациональных учений в текущем году Украина предусматривает выделение 36 млн гривен (1,3 млн долларов).
Данный законопроект был внесен на рассмотрение президентом Петром Порошенко 21 декабря минувшего года.
Планируется, что в июне-ноябре на Украине пройдут учения Rapid Trident — 2018, в которых примут участие до 2000 военных из США и НАТО и будут задействованы до 20 самолетов и вертолетов. На Sea Breeze — 2018 в июне-октябре прибудут до 2200 военных и до 20 кораблей, до пяти подлодок, до 20 самолетов и вертолетов.
Кроме того, запланированы учения «Чистое небо — 2018» с участием американских военных, а для участия в маневрах «Светлая лавина — 2018» на Украину прибудут военные из Венгрии, Румынии и Словакии. А в апреле-ноябре пройдут учения Riverian — 2018 с десятками военных из Румынии с оружием и техникой.
На проведение многонациональных учений в текущем году Украина предусматривает выделение 36 млн гривен (1,3 млн долларов).
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