В Волгограде нашли виновника сноса дома уехавших в гости жильцов

В Волгограде семья, вернувшись из гостей, не обнаружила своего дома. Оказалось, что в их отсутствие здание сровняли с землей. Полицейские установили разрушителя. Разгадка оказалась еще более удивительной, чем сам факт происшествия.

1032 Волгоград

жилье

Дом Людмилы Скворцовой разрушили самовольно, без каких-либо разрешений и плюс ко всему вместе с вещами владельцев. Хозяева в этот момент были за городом.



Едва придя в себя, Людмила Скворцова выдвинула предположение о виновниках. По соседству, в нескольких десятках метров, возводят новые дома, а ее старенькое жилище, говорит женщина, могло помешать бизнесменам. Еще одна странность в том, что охранники на стройке заявляют, что ничего не видели, хотя их сторожка — всего в паре шагов от участка Скворцовой.



Спустя почти месяц полиции удалось найти подозреваемого. На допросе он рассказал, как вообще ему пришла в голову эта идея.



Дмитрий Бугреев: «Договорился с трактористом в воскресенье, что в понедельник снесем. Приехал — разобрал. Вернулся — там люди и кипиш. Развернулся и ушел. Я его снес в своих личных требованиях. Хотел кирпич забрать оттуда, металл забрать… То, что жилой дом, я не знал».



Антон Корнаухов, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области: «Мужчина несколько раз приходил на участок, проверяя, как часто хозяева бывают в доме. По словам подозреваемого, он сделал вывод о том, что постройка заброшена и является нежилой. За 4000 рублей он нанял экскаватор и снес ее. В настоящее время полицейские продолжают расследование уголовного дела, назначены экспертизы и исследования по установлению причиненного ущерба».



Теперь Людмила Скворцова ждет встречи с подозреваемыми. К Дмитрию Бугрееву и нанятому им трактористу у женщины много вопросов. Пока она вместе с дочерью ютится у друзей.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».