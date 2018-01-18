Алтайский школьник убил разносившую пенсии женщину-почтальона

Тело
женщины-почтальона обнаружили накануне на территории одного из домовладений в селе Смоленское в Алтайском крае. Следователи раскрыли преступление в тот же день.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Как установили следователи, с женщиной-почтальоном жестоко расправился 15-летний местный школьник.
По данным следствия, накануне днем женщина разносила пенсии. Во дворе одного из частных домов на нее набросился юноша. Он несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове и нанес множественные ножевые ранения. 54-летняя почтальон скончалась на месте.
Нападавший забрал у жертвы сумку, а тело забросал снегом. Его добычей стали примерно 35 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.
По данным следствия, накануне днем женщина разносила пенсии. Во дворе одного из частных домов на нее набросился юноша. Он несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове и нанес множественные ножевые ранения. 54-летняя почтальон скончалась на месте.
Нападавший забрал у жертвы сумку, а тело забросал снегом. Его добычей стали примерно 35 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.
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