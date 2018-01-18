Российские автолюбители заподозрили инспекторов ГИБДД в тайном сговоре

Автомобилист из Белгорода Олег Рубликов борется за свои права. Он уверяет, что после встречи с экипажем ДПС его водительское удостоверение претерпело некоторые изменения. Он даже посчитал издевательством, что теперь на фотографии у него нет глаз. Точки вместо них якобы поставили инспекторы. Проведя собственное расследование, Рубликов выяснил: правоохранители таким образом предупреждают друг друга.

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ГИБДД

После встречи с инспекторами ГИБДД Олег Рубликов оказался в замешательстве. Он заявил, что результатом проверки документов на дороге оказались странные отметки на водительском удостоверении.



Олег Рубликов: «Спустя какое-то время мне вернули мои права, на которых я заметил повреждения в виде двух отметок на глазах. Я у них спросил, что это. Они закрыли окна и опустили козырьки на лица».



Изучив этот вопрос в Интернете, мужчина пришел к выводу, что таким образом сотрудники ДПС предупреждают друг друга об особенностях характера автолюбителей. Судя по значениям, о которых также говорится в Сети, Рубликов признан ярым скандалистом. С этой характеристикой мужчина не согласен и намерен обратиться в прокуратуру.



В такой же ситуации оказался и Константин Лысых. Он тоже бьется над загадкой, что значат отметки на его водительском удостоверении, и тоже уверен: инспекторы ГИБДД решили ему насолить. Хотя и признаёт, что вел себя с сотрудниками полиции не самым лучшим образом, когда его остановили.



В тайный заговор стражей порядка верит и Александр Каракич из Челябинска. Правда, и у него нет железных доказательств того, что водительское удостоверение было помечено намеренно.



Разоблачить автоинспекторов в этом плане пытаются многие автолюбители. Они собрали даже варианты этих самых отметок. Пользователи пишут, что точка на шее означает пристрастие водителя к алкоголю, на ухе или у рта — шофер знает ПДД от корки до корки, отметка на глазах — личность скандальная. Если на груди — нарушитель мелкий и скорее всего с ним проблем не возникнет.



Очевидный факт состоит в том, что дорожные полицейские без всяких отметок могут за пару минут узнать все о водителе: достаточно заглянуть в базу ГИБДД. Да и к тому же не секрет, что рисовать авторучкой на ламинированной поверхности документа занятие сомнительное — ведь чернила при желании можно стереть.



Подробности — в видеоматериале.