Врачи кемеровской больницы с коллегами из Италии прооперировали мальчика без языка

Врачи кемеровской областной больницы совершили настоящее новогоднее чудо. Мальчику с тяжелым врожденным пороком гортани дали возможность не только говорить, но и нормально дышать и принимать пищу. Помогли в этом итальянские хирурги, приехавшие в клинику для обмена опытом.

Пятилетний Антон на днях впервые в жизни попробовал шоколад. Не из-за того, что у него была аллергия на сладкое или родители боялись испортить зубы. Разжевать и проглотить кусочек плитки малышу было не по силам.



Вадим Гатин, главный врач кемеровской областной клинической больницы: «Молодой человек родился с врожденной аномалией развития гортани, полости рта, языка. Фактически у него отсутствовал надгортанник, отсутствовал язык».



Надгортанник — это хрящ, который закрывает вход в гортань при глотании и таким образом защищает дыхательные пути от попадания пищи. Понятно, что его отсутствие смертельно опасно. Маму сразу поставили перед фактом — нужна операция в Израиле за 6 миллионов рублей. У родителей таких денег не было. Малышу установили трахеостому, чтобы мог дышать.



Светлана Багрянцева, мама Антона: «Вообще никакой надежды не было. Я думала, что трубка у нас на всю жизнь. Я боялась своего ребенка до трех лет. И врачи его боялись в нашем городе. Потому что он при любой истерике мог забыть, как дышать через трубку и потерять сознание. Он дома синел и терял сознание».



В родном Таштаголе медики пророчили мальчику пожизненную инвалидность: питаться сможет только через зонд, общаться на языке жестов. Говорили, что спасти ребенка может только чудо. И оно произошло в жизни Багрянцевых. Дар речи и способность глотать малышу подарили кемеровские врачи. По воле судьбы Антон оказался у них на консультации, когда в областной больнице своим опытом с российскими медиками делились итальянцы.



Вячеслав Вавин, заведующий отделением кемеровской областной клинической больницы: «У них есть такой опыт, когда они замещают разные дефекты тканями на сосудистой ножке. Они берут откуда-нибудь ткани с сосудами и нервами и подшивают к тем сосудам и нервам в том участке, где этих тканей не хватает. И была такая идея: раз ребенок родился без языка, сформировать такой мышечный лоскут, чтобы он заменял ему естественный язык».



В полость рта хирурги планировали имплантировать мышечный лоскут с бедра ребенка. Но все пошло не по плану, в хорошем смысле. Во время первой операции по реконструкции гортани врачи обнаружили зачатки языка и смогли сформировать его из местных тканей. Бок о бок наши врачи и иностранцы трудились в операционной несколько часов.



Полноценная жизнь у Антона начнется, как только зарастет отверстие от трахеостомы — ее уже удалили. Он мечтает научиться кататься на лыжах, плавать в бассейне, попробовать мороженое. Все это скоро будет ему доступно.