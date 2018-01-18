Трехмерную панораму откроют в Ленобласти к 75-летию прорыва блокады

Сегодня исполняется 75 лет прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года советские войска разгромили группировку Вермахта южнее Ладоги и восстановили связь города с большой землей.

Память тех, кто защищал Ленинград, а также сотен тысяч жертв блокады, почтут на Пискарёвском мемориальном кладбище. Масштабные мероприятия пройдут в военно-историческом комплексе «Невский пятачок», а также в новом здании музея «Прорыв». Там создана трехмерная панорама одного из самых драматичных фрагментов боя. При оформлении использовали технику, боеприпасы и оружие, найденные поисковыми отрядами.



Накануне открытия панораму осмотрел ветеран и участник прорыва Леонид Моторин. Сейчас ему 93. А в возрасте 18 лет он штурмовал оборону фашистов в составе стрелковой бригады.



Леонид Моторин, участник операции «Искра»: «Самое тяжелое в прорыв было забраться на берег. В рукопашную или любыми способами выбить немцев с первой линии обороны. Как снег выпадет, немцы опять водой поливают. Ледяная гора была берег».



Полностью снять блокаду Ленинграда удалось спустя год, в январе 1944-го. Жертвами боевых действий, обстрелов и голода стали, по разным данным, до полутора миллионов человек.

