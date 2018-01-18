Шарапова добыла путевку в третий круг Australian Open

Мария Шарапова переиграла Анастасию Севастову и пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Во втором раунде турнира россиянка одолела соперницу из Латвии со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Шарапова и Севастова впервые встречались в официальном матче.



В третьем круге престижного турнира россиянке предстоит играть с Анжеликой Кербер из Германии или Донной Векич из Хорватии.