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    Шарапова добыла путевку в третий круг Australian Open

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    Шарапова добыла путевку в третий круг Australian Open

    Шарапова добыла путевку в третий круг Australian Open

    Мария Шарапова переиграла Анастасию Севастову и пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

    Во втором раунде турнира россиянка одолела соперницу из Латвии со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Шарапова и Севастова впервые встречались в официальном матче.

    В третьем круге престижного турнира россиянке предстоит играть с Анжеликой Кербер из Германии или Донной Векич из Хорватии.

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