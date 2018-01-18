В США заместитель прокурора в суде застрелил подростка

В американском штате Огайо
16-летний подросток получил смертельное ранение прямо во время судебного заседания.
Трагедия произошла во время заседания по делу об угрозах применения огнестрельного оружия.
Заместитель прокурора округа Франклин вступил в конфликт с несовершеннолетним обвиняемым и его родственниками. Завязалась потасовка, во время которой чиновника сбили с ног и начали избивать. Тогда он достал оружие и, открыв огонь, попал в подростка.
Как сообщает РИА Новости, подсудимый был госпитализирован и скончался в больнице от полученного ранения.
Заместитель прокурора округа Франклин вступил в конфликт с несовершеннолетним обвиняемым и его родственниками. Завязалась потасовка, во время которой чиновника сбили с ног и начали избивать. Тогда он достал оружие и, открыв огонь, попал в подростка.
Как сообщает РИА Новости, подсудимый был госпитализирован и скончался в больнице от полученного ранения.
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