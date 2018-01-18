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    В США заместитель прокурора в суде застрелил подростка

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    В США заместитель прокурора в суде застрелил подростка

    В США заместитель прокурора в суде застрелил подростка

    В американском штате Огайо 16-летний подросток получил смертельное ранение прямо во время судебного заседания.

    Трагедия произошла во время заседания по делу об угрозах применения огнестрельного оружия.

    Заместитель прокурора округа Франклин вступил в конфликт с несовершеннолетним обвиняемым и его родственниками. Завязалась потасовка, во время которой чиновника сбили с ног и начали избивать. Тогда он достал оружие и, открыв огонь, попал в подростка.

    Как сообщает РИА Новости, подсудимый был госпитализирован и скончался в больнице от полученного ранения.

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