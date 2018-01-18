Городская деревенщина: россияне ищут себя вдали от мегаполисов

Дауншифтинг — это жизненная позиция, при которой человек бросает насиженное место, отказывается от карьерного роста и уезжает вдаль от мегаполиса, чтобы жить для себя. Кто же они, дауншифтеры XXI века — лишние люди или гордость нации?

Вот я брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. Так говорил герой советского шедевра «Старый Новый год». И так хотя бы раз в жизни думал каждый житель города. Но лишь единицы решились пересечь городскую черту в том направлении. Одни скажут — глупцы, другие по-модному назовут их дауншифтерами. Но горожане в прошлом с такой формулировкой спорят.



В Москве живут москвичи, в Санкт-Петербурге — петербуржцы. А кто живёт в поселении «Чистое небо» в Псковской области? Это не затворничество. Тут есть и связь, и Интернет. Хорошая компания, праздник, Дед Мороз — тоже опция по желанию, но никто не отказывается. А вот от хорошей экологии уже никуда не деться. А еще здесь знают способ как горожанину понять, что он в душе деревенский. Часто ездите на дачу? Если да, то вам сюда.



Городской учитель истории Михаил Власов взял да и обменял однокомнатную квартиру на два дома и участок земли в селе. Зачем? Объясняет просто — потянуло вдруг. Сопротивляться не стал. Михаил уверяет — селу не только дотации нужны, а еще и молодые семьи. Но без дорог, садов и школ сюда приедут разве что одинокие философы, такие как он.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.

