«Граждане Рейха» объявили о создании собственной армии в Германии

В Германии число так называемых рейхсбюргеров, то есть людей, живущих по принципам Третьего рейха, за последнее время выросло на 50%. Сейчас их уже тысячи.

Рейхсбюргеры или граждане Рейха известны в Германии еще с восьмидесятых. Правда, раньше над ними только потешались. Но когда в прошлом году один из рейхсбюргеров убил полицейского вдруг выяснилось, что вокруг политических фриков создано целое неонацисткое подполье.



Власти всерьез обеспокоены, что движение разрастается как раковая опухоль, метастазы которых уже распространились на 12 федеральных земель, больше всего в Баварии. Сейчас рейхсбюргеами себя считают 16 тысяч немцев, хотя еще год назад их было только 10 тысяч.



Вообще планы у рейхсбюргеров самые что ни на есть коварные — от убийства полицейских, мигрантов и евреев до восстановления Германии в границах 1937 года. Дело в том, что эти так называемые граждане Рейха не считают себя гражданами Германии — признают нынешнюю власть, не платят налоги, не подчиняются полиции и живут по своим законам и порядкам, словно не было разгрома Гитлера и мирного договора. Недавно был случай, когда дорожная полиция остановила водителя за перевернутые номера на его машине, на что тот заявил, что в его стране знаки вверх тормашками не запрещены и предъявил водительские права Рейха. А теперь это еще становится серьезной угрозой, поскольку эти люди заявили о создании собственной армии. Это испугало даже министра внутренних дел Баварии.



Иоахим Херрманн, министр внутренних дел Баварии: «Мы всерьез опасаемся этих рейхсбюргеров, поскольку многие из них имею легально оформленное оружие. Как охотники или спортивные стрелки. Поэтому у всех, кто отказывается от наших законов и Конституции мы стараемся отобрать лицензии и конфисковать стволы».



После облав рейхсбюргеры по всей стране стали уходить в подполье. А в случае внимания полицейских к себе — забрасывать суды жалобами и обращениями в международные организации, сообщает журналист Уве Брюкнер.

