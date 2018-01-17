Получившему пожизненный срок экс-сенатору Изместьеву отказали в помиловании

Бывшего сенатора Игоря Изместьева, который получил пожизненный срок за убийства, не внесли в список на помилование.
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы.
Как сообщил заместитель председателя комиссии Александр Чистяков, это решение было единогласным. По его словам, экс-сенатор был внесен в список на помилование с еще тремя осужденными.
При этом Чистяков напомнил, что Изместьев еще в 2015 году обращался в комиссию с просьбой о помиловании, однако ему было отказано. А в феврале 2016 года решение об отказе в помиловании принял Владимир Путин.
Теперь Изместьев сможет подать новое прошение о помиловании только через 25 лет. Однако, отметил Чистяков, обычно «по таким статьям не реабилитируют», передает ТАСС.
Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев в декабре 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободу. Его признали виновным в создании вооруженной банды, организации нескольких убийств и ряда других преступлений.
Ранее с просьбой помиловать Изместьева к Владимиру Путину обратилась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что помилование возможно, но на это потребуется время.
Как сообщил заместитель председателя комиссии Александр Чистяков, это решение было единогласным. По его словам, экс-сенатор был внесен в список на помилование с еще тремя осужденными.
При этом Чистяков напомнил, что Изместьев еще в 2015 году обращался в комиссию с просьбой о помиловании, однако ему было отказано. А в феврале 2016 года решение об отказе в помиловании принял Владимир Путин.
Теперь Изместьев сможет подать новое прошение о помиловании только через 25 лет. Однако, отметил Чистяков, обычно «по таким статьям не реабилитируют», передает ТАСС.
Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев в декабре 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободу. Его признали виновным в создании вооруженной банды, организации нескольких убийств и ряда других преступлений.
Ранее с просьбой помиловать Изместьева к Владимиру Путину обратилась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что помилование возможно, но на это потребуется время.
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