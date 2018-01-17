Бобры устроили наводнение в деревне в Татарстане

Построенная бобрами плотина привела к подтоплению в деревне Куяново Мензелинского района.
Сооруженная бобрами плотина стала причиной наводнения в деревне Куяново Мензелинского района Татарстана. Как сообщают местные жители в соцсетях, плотина на реке Брустанка в 2 километрах от деревни привела к тому, что въезд в населенный пункт, часть улиц, дворы и погреба домов оказались под водой. По части улиц люди уже плавают на лодках.
Местные власти уже знают о происшествии, специалисты ищут возможность безопасно разрушить плотину и спустить воду. Как сообщил РИА Новости глава республиканского управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков, региональные власти решат вопрос о регулировании численности бобров в регионе.
Ринат Чиспияков, начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам: «Мы в курсе ситуации, что произошло подтопление из-за построенной бобрами плотины. Сейчас нашим специалистам дано поручение, они на месте определят причины и масштаб произошедшего. Если информация подтвердится, если есть угроза затопления села, будем принимать меры».
Местные власти уже знают о происшествии, специалисты ищут возможность безопасно разрушить плотину и спустить воду. Как сообщил РИА Новости глава республиканского управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков, региональные власти решат вопрос о регулировании численности бобров в регионе.
Ринат Чиспияков, начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам: «Мы в курсе ситуации, что произошло подтопление из-за построенной бобрами плотины. Сейчас нашим специалистам дано поручение, они на месте определят причины и масштаб произошедшего. Если информация подтвердится, если есть угроза затопления села, будем принимать меры».
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