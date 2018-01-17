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    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов. Bitcoin, биржи, криптовалюты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

    1 комментарий
    • Фото: coinmarketcap.com
    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
    • Фото: coinmarketcap.com

      • Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — продолжает свое падение.

      Согласно данным сайта Coindesk, курс биткойна в среду опускался ниже отметки в 10 тысяч долларов. В 14:52 по московскому времени курс биткоина составил 9,962 тысячи долларов.

      Напомним, что в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тысяч долларов, однако вскоре стал снижаться, а за минувшие сутки упал на 25% и спустился к отметке в 10 тысяч. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты.

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