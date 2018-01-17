Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — продолжает свое падение.
Согласно данным сайта Coindesk, курс биткойна в среду опускался ниже отметки в 10 тысяч долларов. В 14:52 по московскому времени курс биткоина составил 9,962 тысячи долларов.
Напомним, что в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тысяч долларов, однако вскоре стал снижаться, а за минувшие сутки упал на 25% и спустился к отметке в 10 тысяч. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты.
Причиной для криптовалютного пессимизма стали новости из Азии, где живет около 65% всех криптотрейдеров мира. Сначала пришло сообщение, что китайские власти намерены заблокировать все платформы для торговли криптовалютой, а потом — что власти Южной Кореи обсуждают возможность запретить торги криптовалютами.
Напомним, что в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тысяч долларов, однако вскоре стал снижаться, а за минувшие сутки упал на 25% и спустился к отметке в 10 тысяч. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты.
Причиной для криптовалютного пессимизма стали новости из Азии, где живет около 65% всех криптотрейдеров мира. Сначала пришло сообщение, что китайские власти намерены заблокировать все платформы для торговли криптовалютой, а потом — что власти Южной Кореи обсуждают возможность запретить торги криптовалютами.
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