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    Журналист НТВ Андрей Куницын получил награду от МВД

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    Журналист НТВ Андрей Куницын получил награду от МВД

    Журналист НТВ Андрей Куницын получил награду от МВД

    Журналист НТВ Андрей Куницын получил награду от МВД

      Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сегодня провел торжественный прием, посвященный двум профессиональным праздникам — Дню российской печати и Дню печати МВД.

      Глава ведомства поблагодарил журналистов за неравнодушие к существующим проблемам и готовности вести диалог. Прием завершился церемонией награждения. В министерстве отметили главу телерадиокомпании «Петербург» Юрия Шалимова и гендиректора «Известий» Владимира Тюлина.

      Награду получил и заместитель директора дирекции информации телекомпании НТВ Андрей Куницын. Ему вручили медаль за профессиональное и добросовестное выполнение служебных обязанностей по информационному сопровождению деятельности МВД.

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