Журналист НТВ Андрей Куницын получил награду от МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сегодня провел торжественный прием, посвященный двум профессиональным праздникам — Дню российской печати и Дню печати МВД.

Глава ведомства поблагодарил журналистов за неравнодушие к существующим проблемам и готовности вести диалог. Прием завершился церемонией награждения. В министерстве отметили главу телерадиокомпании «Петербург» Юрия Шалимова и гендиректора «Известий» Владимира Тюлина.



Награду получил и заместитель директора дирекции информации телекомпании НТВ Андрей Куницын. Ему вручили медаль за профессиональное и добросовестное выполнение служебных обязанностей по информационному сопровождению деятельности МВД.